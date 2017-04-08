美官員控谷歌性別歧視 女性賺得少

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美國政府調查人員指控，科技巨擘谷歌未給付與男性從事相似工作的女性公平薪資。

美聯社報導，美國勞工部（U.S. Department of Labor）官員透露了勞工部昨天在舊金山一法院庭審中對谷歌（Google）的指控。

英國「衛報」（The Guardian）報導，勞工部地區主任官員薇柏（Janette Wipper）表示：「我們發現谷歌全公司女性員工幾乎都面臨系統性薪資差距的問題。」

谷歌表示，公司非常不認同這項指控。這家總部位於加州山景市（Mountain View）的企業說，在薇柏的法庭指陳以前，公司從未聽說此事。

谷歌聲明表示：「我們每年都會針對性別和薪資的關係進行通盤且有力的分析，而我們並未發現性別造成的薪資鴻溝情況。」

谷歌和其他科技企業一直試圖改善公司技術性職務歷來偏向招聘白人和亞洲男性的情形。這些公司致力於做到更好的平衡，但目前為止多半不成功。

舉例來說，谷歌技術性職務中僅有19%由女性擔任；但逾7萬名谷歌員工中，近1/3為女性。（譯者：中央社周慧盈）1060408

(中央社)