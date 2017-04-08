體育署運動i台灣 高雄巿獲補助1630萬

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體育署「運動i台灣計畫」高雄巿今年度獲補助1630萬元，將結合各局處、體育會，辦理148場活動，預估至11月底止，參與人數可達30萬人次以上。高雄巿體育處指出，目前全巿有運動比例接近8成5，全民運動風氣已展現成效。

今年高雄市「運動i台灣」活動共148場，比去年增加27場，分別適合銀髮族、婦女、身障者、原住民、新住民等，另有幼兒、職工足球聯誼賽、青少年籃球聯誼賽等，以及韻律舞蹈、瑜珈、槌球、外丹功、擊劍等指導班。

(中時)