台籍夫妻走私製毒原料 遭澳洲警方逮捕
一對來自台灣的夫妻因為企圖走私價值7百萬澳幣的「偽麻黃鹼」而被澳洲警方逮捕。
根據澳洲雪梨晨鋒報（The Sydney Morning Herald）的報導，警方在雪梨國際機場攔查一對夫妻，分別是51歲男子與39歲女子。
澳洲邊境警察檢查這對夫妻的行李後發現有5包奶粉以及2只熱敷包，2只熱敷包內含有粉紅或是橘色粉末，經檢驗後證實是「偽麻黃鹼」（pseudoephedrine），共有7.7公斤，市值700萬澳幣（約1.6億新台幣），足以製造75,000劑冰毒。
據報導，這對夫妻國籍為台灣，被帶至警局後以進口毒品原料罪起訴，且不得交保。
「偽麻黃鹼」常見於感冒藥，可作為冰毒（甲基安非他命）的前驅劑。
(中時電子報)
關鍵字：偽麻黃鹼
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