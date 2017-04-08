僅差一支三壘打完全打擊 蔣智賢：可遇不可求

蔣智賢今單場4打數3安打，僅差1支三壘安打完成完全打擊。(中央社記者張新偉攝)

中信兄弟蔣智賢，今面對富邦悍將，首局就轟出滿貫炮，率隊一路領先，單場4打數3安打，繳出猛打賞表現，僅差一支三壘安打完成完全打擊，蔣智賢賽後回應，可遇不可求。

蔣智賢說，因為本季一次對到神盾，首局滿壘時，就只是想著把球打遠，沒有特別設定什麼球路做攻擊，不過今天三支安打，都剛好打到速球。

今繳出4支3猛打賞表現，僅差1支3壘安打，就完成完全打擊，蔣智賢笑笑回應：「我跑得出三壘安打嗎？」他指出，三壘安打感覺比全壘打還要難，就是做好自己該做的攻擊就好。

此役5局下半，蔣智賢因為一個飛撲導致撞到右肩舊傷，也在第7局被換下場，他回應，可能因為比數拉開，所以教練也將自己換下場休息，撞到後揮棒有點不順，但傷勢應該沒有大礙，不過還是要防護員檢查一下。

球隊走出之前的連敗低潮，拿下二連勝，蔣智賢表示，其實才剛開季幾場比賽，球隊連敗並不是什麼大事情，只要打出士氣就好。

(中時電子報)