美空襲敘利亞 英外相強生取消訪俄
美國空襲敘利亞後，英國外交大臣強生（Boris Johnson）今天取消訪問俄羅斯行程，表示「敘利亞的情勢已經徹底改變」。
強生原本預計將於10日訪問俄羅斯，和俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談，一旦成行，將是2012年以來，英國外相首次訪俄。
強生表示，「在敘利亞發生化武攻擊，傷害無辜民眾後，我們對俄羅斯仍舊支持阿塞德政權感到遺憾。」
他又表示，「我們呼籲俄羅斯盡其所能促成敘利亞達成政治協議，並和國際社會共同努力，確保上週令人震驚的事件不再重演。」
英國對於美國朝敘利亞發射飛彈表達百分百支持，表示美國發射59枚戰斧飛彈空襲敘利亞空軍基地，是「適當的反應」。
英國首相府表示，首相梅伊（Theresa May）在美國發射飛彈前就已獲告知，和美方「在所有層面保持密切聯繫」。1060408
(中央社)
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