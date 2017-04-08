司機六語精通 廣州巴士推外語課

《財富》論壇年底將於廣州召開。為了提供更貼心的公交服務，8日由廣州市交通站場建設管理中心和廣州市一汽巴士有限公司聯合主辦的「文明廣州，友愛交通」系列活動，於員村一橫路公交總站正式開始。

為迎接廣州《財富》論壇，讓廣州交通服務更貼心，讓來自全球的客感受廣州人民的熱情與友善，提升市民乘客的服務體驗，市一汽巴士公司開設了外語課堂，讓一線服務人員免費學習中、英、法、德等六國語言的簡單歡迎服務用語，在車上也設置了中英兩種語言的《安全乘車手冊》和《廣州導遊圖》、《搭乘廣州BRT 發現精彩生活》供旅客領取。

此外，廣州市交通站場中心也計劃在今年對一線員工進行外語口語培訓、禮儀培訓、安全培訓以及急救培訓，重點提高一線員工的英語口語水平和外語接待能力。

(旺報)