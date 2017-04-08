26家央企表態 支援雄安新區建設
大陸國資委消息，據統計，截至4月8日中午，已有26家大陸央企集體發聲「雄安新區建設不缺席，與發展政策同頻共振」。
這26家央企，包括中核集團、中廣核集團、航太科技、航太科工、中船重工、中國電科、中國石油、中國石化、中國大唐、中國華電、中國三峽集團、神華集團、中國聯通、中國電子、國機集團、中國建築、國家開發投資公司、中糧集團、招商局、中國中冶、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、新興際華、中國能建、中國國電等
4月1日，新華社發佈消息稱，中共中央、國務院印發通知，決定設立河北雄安新區。4月4日，國家開發投資公司專門召開會議，部署參與雄安新區開發建設的工作，率先回應中央關雄安新區建設的戰略部署。
(工商)
關鍵字：雄安新區
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