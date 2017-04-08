蔣智賢滿貫砲伍鐸好投 中信送富邦9連敗

中職中信今天靠蔣智賢首局的滿貫砲奠定勝基，加上伍鐸投7局只失1分，最終以9比7獲勝，也讓富邦吞下9連敗。

中華職棒中信兄弟與富邦悍將的比賽，今天在新莊棒球場進行，雙方派出洋投對陣，中信由伍鐸（Bryan Woodall）掛帥，富邦則以神盾（Chris Seddon）迎戰。

這場比賽中信在首局就發動攻勢，張志豪獲觸身球保送、陳子豪擊出游擊方向穿越安打、彭政閔再獲四壞球保送，滿壘的情況下蔣智賢揮出中外野方向滿貫全壘打，讓中信一口氣進帳4分。

4上中信攻勢再起，在張正偉獲觸身球保送、王勝偉敲出安打後，陳家駒執行犧牲觸擊，讓跑者上到二、三壘，此時張志豪揮出右外野方向二壘安打，讓中信再添兩分，6上則靠王勝偉陽春全壘打追加1分。

落後的富邦在7下終於展開反撲，張建銘、陳凱倫連續安打上壘，吳宗峻雖擊出游擊方向滾地球遭到刺殺，但帶有1分打點，不過中信仍以7比1領先。

8上曾陶鎔獲四壞球保送、張正偉、張正偉接連敲安，兩出局後張志豪打出帶有兩分打點的安打，中信再以9比1領先。

下個半局，林威廷獲四壞球保送，于孟雄敲出安打，在陽冠威打擊時，中信投手暴投，富邦先拿1分，下一棒的胡金龍又敲出帶有打點安打，8局打完中信仍以9比3領先。

9下代打的高國麟揮出二壘安打，林威廷再用安打送回跑者，1出局後林哲瑄雖擊出滾地球遭到刺殺，但三壘跑者回到本壘得分，接著陽冠威敲安，胡金龍再揮出兩分彈，可惜後續未再得分，終場中信仍以9比7帶走勝利，富邦則苦吞9連敗。

首局轟出滿貫彈為球隊奠定勝基的蔣智賢表示，這是他第一次對上神盾，所以沒有鎖定球路，只能先針對直球打，當時滿壘他沒想太多，只想把球往外野打，先拿分數再說。1060408

(中央社)