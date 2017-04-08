專利蟑螂亂竄 律師：應確認侵權內容
近年電商平台興起，大陸許多「專利蟑螂」紛紛轉移戰場，利用「惡意商標」和電商業者碰瓷、敲詐財物。去年大陸就有超過6千萬件的商品遭惡意投訴，涉及9百萬戶商家；台灣也曾出現民眾，用「藍眼淚」註冊商標，引起當地居民不滿。
「惡意商標」是指不法民眾將各行的通用詞、描述詞註冊成商標，並濫用「通知、刪除」原則，對業者進行侵權投訴，以此威脅商家花錢了事。阿里巴巴表示，破洞、呼拉圈、一腳蹬、打地鼠等常用描述性詞彙，已被部份知識產權流氓註冊成「惡意商標」，他們也持續尋找「碰瓷」目標，已直接影響900萬戶商家生計。
台灣媒體也曾報導，一位馬祖居民紀建鵬，將當地特色「藍眼淚」註冊商標，並於馬祖資訊討論區發佈文章，兜售「藍眼淚」商標；並和當地店家要求，使用「藍眼淚」三字販售餐點，需注意侵權、賠償等問題；文章一出，引發馬祖網友砲轟。
若在民間業者碰上「專利蟑螂」，並要求給付侵權賠償時，台灣律師鄭克盛說：「民眾要注意主張侵權者的權利內容，除了是否為合法註冊外，也要看清楚商標註冊的地區，例如台灣、大陸。」
鄭克盛也建議民眾碰上「商標爭議」別不處理，並確認主張侵權的權利內容，若仍有疑慮，建議尋求專業法律協助。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。