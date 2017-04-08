專利蟑螂亂竄 律師：應確認侵權內容

我要評比

近年電商平台興起，大陸許多「專利蟑螂」紛紛轉移戰場，利用「惡意商標」和電商業者碰瓷、敲詐財物。去年大陸就有超過6千萬件的商品遭惡意投訴，涉及9百萬戶商家；台灣也曾出現民眾，用「藍眼淚」註冊商標，引起當地居民不滿。

「惡意商標」是指不法民眾將各行的通用詞、描述詞註冊成商標，並濫用「通知、刪除」原則，對業者進行侵權投訴，以此威脅商家花錢了事。阿里巴巴表示，破洞、呼拉圈、一腳蹬、打地鼠等常用描述性詞彙，已被部份知識產權流氓註冊成「惡意商標」，他們也持續尋找「碰瓷」目標，已直接影響900萬戶商家生計。

台灣媒體也曾報導，一位馬祖居民紀建鵬，將當地特色「藍眼淚」註冊商標，並於馬祖資訊討論區發佈文章，兜售「藍眼淚」商標；並和當地店家要求，使用「藍眼淚」三字販售餐點，需注意侵權、賠償等問題；文章一出，引發馬祖網友砲轟。

若在民間業者碰上「專利蟑螂」，並要求給付侵權賠償時，台灣律師鄭克盛說：「民眾要注意主張侵權者的權利內容，除了是否為合法註冊外，也要看清楚商標註冊的地區，例如台灣、大陸。」

鄭克盛也建議民眾碰上「商標爭議」別不處理，並確認主張侵權的權利內容，若仍有疑慮，建議尋求專業法律協助。

(旺報)