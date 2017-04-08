美瘋炒四川辣醬 價格飆高
美國各地掀起四川辣醬風，許多網友在各種平臺尋覓「四川辣醬」，甚至美國著名拍賣網站的價格一度炒到萬元；然而「四川辣醬」為麥當勞於1998年推出的產品，目前已停止販售，面對美國民眾的熱切需求，麥當勞也不排除再次推出四川辣醬。
1998年動畫電影《花木蘭》上映，世界連鎖速食餐廳麥當勞為慶祝電影上映，推出四川辣醬口味的麥克雞塊醬，而現今早已停售；因為最近美國人氣卡通《瑞克和莫迪》主角瑞克提及相關內容，也讓四川辣醬鹹魚翻身、再次翻紅。
美國對四川辣醬的需求，幾近瘋狂，美國購物網站eBay也出現四川辣醬的拍賣訊息。若在搜尋頁面輸入「1998 Sezchuan Sauce」等關鍵字，可看到數十筆的拍賣訊息，價格最高被炒作至7萬美元，折合新台幣約210萬。美國加州賣家「絕不是Danharmon」僅貼出四川辣醬的照片，價格也飆升至400美元，折合台幣約1萬2千元。
目前已有知名廚師於Youtube發佈，四川辣醬重製影片、食譜，推出不過五天，就已有149萬人訂閱；網友紛紛於讚揚「這傢伙是個傳奇」、「你是真正的天才」。但赴美留學陸生，對於四川辣醬卻不以為意，被問是否嚐過四川辣醬，他回應，「我們只有老干媽」。
(旺報)
關鍵字：四川辣醬
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。