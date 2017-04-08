美瘋炒四川辣醬 價格飆高

美國各地掀起四川辣醬風，許多網友在各種平臺尋覓「四川辣醬」，甚至美國著名拍賣網站的價格一度炒到萬元；然而「四川辣醬」為麥當勞於1998年推出的產品，目前已停止販售，面對美國民眾的熱切需求，麥當勞也不排除再次推出四川辣醬。

1998年動畫電影《花木蘭》上映，世界連鎖速食餐廳麥當勞為慶祝電影上映，推出四川辣醬口味的麥克雞塊醬，而現今早已停售；因為最近美國人氣卡通《瑞克和莫迪》主角瑞克提及相關內容，也讓四川辣醬鹹魚翻身、再次翻紅。

美國對四川辣醬的需求，幾近瘋狂，美國購物網站eBay也出現四川辣醬的拍賣訊息。若在搜尋頁面輸入「1998 Sezchuan Sauce」等關鍵字，可看到數十筆的拍賣訊息，價格最高被炒作至7萬美元，折合新台幣約210萬。美國加州賣家「絕不是Danharmon」僅貼出四川辣醬的照片，價格也飆升至400美元，折合台幣約1萬2千元。

目前已有知名廚師於Youtube發佈，四川辣醬重製影片、食譜，推出不過五天，就已有149萬人訂閱；網友紛紛於讚揚「這傢伙是個傳奇」、「你是真正的天才」。但赴美留學陸生，對於四川辣醬卻不以為意，被問是否嚐過四川辣醬，他回應，「我們只有老干媽」。

(旺報)