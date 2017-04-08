廣州藏寶達33萬件 633件為一級文物

中國廣州歷經3年5個月，共查明33萬3491件符合中國可移動之文物，其中一級文物有633件。本次調查共有4000多位工作人員參與，共調查403政府有關單位，記錄達82萬多件文物信息。

在國寶一級文物中，以西漢南越王博物館的廣州西漢絲縷玉衣體量最大，這件玉衣是中國發現最早的一套形制完備的絲縷玉，具有很高歷史研究價值；另一件來自廣東省博物館藏的異獸形銅盉，是戰國前期異獸形銅盉，全世界目前共只發現4件。

令人關注的是，展品有相當一部分是「海上絲路」的文物，包括從南海1號、南澳1號及東南亞沉船上打撈的大量陶瓷等文物。經過3次挖掘，水下考古隊打撈出超過3萬件的文物，並確定沉沒的年代約為萬歷早期。出水瓷器主要為福建漳州窯、江西景德鎮窯產品。

另外，萬歷號、皇家南海號、丹戎新邦號、迪沙魯號、越南金甌沉船，不同時代的海底沉船，共同見證海上絲路的繁忙。

(旺報)