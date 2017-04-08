川普把酒談笑中轟炸敘利亞 對中國是好事？

川普一邊與習近平把酒言歡，一邊攻打敘利亞。(美聯社)

習川會，川普一邊與習近平把酒言歡，一邊卻向敘利亞射出59枚導彈，晚宴結束才將此事告訴習近平。美學者戴博坦言，這對中國而言可說是「雙刃劍」！

伍德羅·威爾遜學者中心基辛格中美研究所主任戴博（Robert Daly）說，習近平正在訪美，顯然他不是川普決定對敘利亞動手的主要考慮因素，川普面臨5、6件讓他棘手的事情，打敘利亞會是他一舉改變公眾看法的機會。

中評社報導，戴博說，川普非因重視美中關係，而選擇習近平在美國時傳遞強勁的訊息(打敘利亞) ，而是因為他將美中關係置於不是那麼優先的地位，習近平正在美國訪問，不被視為已經做出決定的障礙。「如果習近平在南海採取強勢行動前三思，或許會更認真看待川普對北韓採取單方面行動的威脅，那就更好。」但這只是決定轟炸敘利亞的副作用，而不是主要動機。

戴博指出，美轟炸敘利亞，對中國而言是「雙刃劍」，一方面，中方要認真對待川普建造350艘海軍軍艦的承諾，這麼做的戰略理由，是在西太平洋反制中國；另一方面，川普可能陷入令他從聚焦挑戰中國分心的泥淖中。

美國前國務院副發言人容安瀾（Alan Romberg）說，儘管北京可能不禁對美國分心轉向敘利亞、甚至俄羅斯，感到鬆一口氣，但如果以為華盛頓不會繼續準備北韓的各種緊急狀況，那將是大錯誤！他認為美國如果在東亞訴諸武力，也會引來美國人對東海或台灣的注意力，中方會繼續像在習川會這樣，尋求與美方建設性的關係，而不是因為美國聚焦其它地方，而有「僥倖得手」的感覺。

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(中時電子報)