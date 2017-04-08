趕走潮濕！室內設計師教你打造乾爽健康宅(圖/康健雜誌提供)

台灣氣候潮濕，各地相對濕度動輒超過70、80％，因此，若想排濕抗腫，除了從身體內部袪濕氣，也不可輕忽外在環境的潮濕。

「我年輕時剛搬到台北，借住新店碧潭山上的房子，當時沒錢買床，就打地舖睡草席，結果睡到全身痠痛，」陳旺全親身感受過濕氣對健康的影響，「我把草席拿起來一看，發現底下都潮濕發霉了！這才知道我的頸部僵硬、四肢痠痛，都是因為濕氣太重引起的。」

打地舖、赤腳踩地、淋雨、洗完頭髮不吹乾、衣服棉被沒曬到全乾就使用⋯⋯這些都會讓濕氣由外而內滲透進身體。「天氣一熱，不少人喜歡打赤膊睡在地板上，但地板濕氣會慢慢滲入，時間一久，就成為慢性痠痛的來源，」李思儀說，地下室濕氣重，久住地下室的人若濕氣無法代謝，容易反應在體表，也就是會產生濕疹等皮膚毛病。

濕度太高，也容易誘發過敏。張文馨門診時發現，許多住在多雨潮濕地區的病人，通常都有鼻子過敏的困擾；還有些人去美國、加拿大、日本旅遊都沒事，一回到台灣就開始過敏。

潮濕環境對健康的影響，在現代醫學研究也已經得到證實。研究「氣象健康學」的烏日林新醫院家醫科醫師賴昂廷說，濕度40∼60％是最舒適的狀態，但台灣絕大多數時間都處於70％以上的高濕度狀態；濕度一高，黴菌及塵蟎就容易滋生，誘發過敏、氣喘、鼻竇炎、慢性支氣管炎等呼吸道症狀。而空氣中的懸浮微粒受溫度、濕度及風速影響，冬末春季為沙塵暴主要發生的季節，這也是為什麼台灣有多達三分之一到二分之一的人常過敏發作。

另外，當氣壓或濕度變化過大時，骨關節容易僵硬、腫脹或疼痛，因此關節炎病患在天氣變化時應做好保暖措施。

國外也有研究發現，類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡患者，在雨天時更容易不舒服，使用止痛藥的頻率也提高。

溫度與濕度變化會影響血管收縮。「突然變天、溫濕度劇烈改變時，某些人的頭痛情況易惡化，」他提醒，季節變化時應特別注意呼吸道、心血管保養，尤其小孩、老年人、慢性病患更要特別當心。【全文未完，完整內容請見《康健》221期】

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(中時電子報)