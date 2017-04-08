大陸熊貓快餐 2020年全球分店拚10000家
世界吹起中國味，中國麥當勞「熊貓快餐」在美國發跡，現為美國規模最大的中式快餐連鎖店，成功擄獲美國夢。目前，熊貓快餐在全球擁有連鎖店2000家，年營業額高達數十億元美元，預計到2020年分店數將達10000家。
世界最具規模的中式快餐「熊貓快餐」，每周開3間店，擁有超過2000家全球連鎖店，每年營收超過20億美元。創辦人程正昌夫妻身價更超過44億美元。
立志成為中國麥當勞的決心，成功攻陷美國人的味蕾。美國網友表示，我愛死熊貓快餐了!他們有最好的腰果酸甜雞、撈麵、炒飯和蛋捲，重點是到處都有!另有女網友說，如果有人願意幫我帶熊貓快餐跟星巴克，「我會感激到死!」
「熊貓快餐」四項策略的成功，推進展店速度。第一，中西合併打造正宗口味，口味迎合美國的同時，確保中國特色的存在。第二，嚴格標準化顛覆中餐廳壞印象，從菜色、招牌、裝潢到服務，一律統一，杜絕用餐品質參差不齊的機會。第三，餐廳管理系統化，自動追蹤庫存、成本之管理。第四，完善的員工福利，人是最大資產，員工與顧客一樣重要。
(旺報)
關鍵字：熊貓快餐
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。