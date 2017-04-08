大陸熊貓快餐 2020年全球分店拚10000家

世界吹起中國味，中國麥當勞「熊貓快餐」在美國發跡，現為美國規模最大的中式快餐連鎖店，成功擄獲美國夢。目前，熊貓快餐在全球擁有連鎖店2000家，年營業額高達數十億元美元，預計到2020年分店數將達10000家。

世界最具規模的中式快餐「熊貓快餐」，每周開3間店，擁有超過2000家全球連鎖店，每年營收超過20億美元。創辦人程正昌夫妻身價更超過44億美元。

立志成為中國麥當勞的決心，成功攻陷美國人的味蕾。美國網友表示，我愛死熊貓快餐了!他們有最好的腰果酸甜雞、撈麵、炒飯和蛋捲，重點是到處都有!另有女網友說，如果有人願意幫我帶熊貓快餐跟星巴克，「我會感激到死!」

「熊貓快餐」四項策略的成功，推進展店速度。第一，中西合併打造正宗口味，口味迎合美國的同時，確保中國特色的存在。第二，嚴格標準化顛覆中餐廳壞印象，從菜色、招牌、裝潢到服務，一律統一，杜絕用餐品質參差不齊的機會。第三，餐廳管理系統化，自動追蹤庫存、成本之管理。第四，完善的員工福利，人是最大資產，員工與顧客一樣重要。

(旺報)