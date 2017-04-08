南韓火燒車台遊客平安 將繼續旅遊行程

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來自台灣高雄的旅遊團台灣時間今天下午4時22分左右，在南韓高速公路京畿道楊平郡段發生火燒車意外，所幸車上17名台灣遊客緊急下車，全體平安，決定明天繼續旅遊行程。

中華民國交通部觀光局駐首爾辦事處主任黃怡平接受中央社記者電話採訪時表示，今晚看到台灣觀光團火燒車新聞報導後，令她不寒而慄，所幸全團平安無事。

目前夜宿南韓江原道的台灣康福旅行社葉姓女領隊接受中央社記者採訪時表示，火燒車事故發生在率團前往京畿道水原用餐的途中，所幸全部團員平安無事。

葉姓女領隊透露，由於旅行團利用同一家飯店，遊覽車上並沒有攜帶大型行李，車上17名台灣遊客緊急下車，遊覽車雖然很快就燒成廢鐵，團員仍平安無事。

該團參加韓國新泰昌旅行社承接的韓國5日遊，今天高速公路火燒車逃過一劫，明天將繼續韓國旅遊行程。1060408

(中央社)