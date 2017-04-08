Erika變潑辣女 歌太難喊降key

音樂劇「愛呀，我的媽！」7日起連演3天，歌手Erika挑戰潑辣角色，劇中歌曲難度高，還得邊唱邊跳，原對唱歌有自信的她一度懷疑自己，甚至問能否「降key」演出。

「愛呀，我的媽！」7日起在國家戲劇院連3天演出，演出陣容有曾國城、黃嘉千、竇智孔、關詩敏、Erika（劉艾立）、艾怡良等人。

從今年初就不斷密集排戲，Erika扮演潑辣的反派角色，與真實個性差很大；一向對唱歌有絕對自信的Erika，參演過程一度懷疑自己，歌曲是音樂人鮑比達製作，高難度、多聲部演唱及高音技巧，還得邊唱邊跳，讓她擔心無法達到大家期待。

Erika坦言曾問能否「降key」演出，但經過大家不斷鼓勵，最終她仍勇敢挑戰，展現驚人唱功，導演對Erika表現讚不絕口。

參演音樂劇也讓Erika學到不少經驗，她笑說，就算沒台詞和戲，只要在台上，隨時都要有戲，「因為觀眾看到的是一整個舞台」。曾發生她講完台詞，以為沒她的戲，「不小心成為了搖滾區的觀眾」。1060408

(中央社)