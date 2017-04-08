外交部：樂見有助區域安全穩定對話
外交部今天表示，政府密切關注「川習會」進行情形，對相關發展有所掌握。身為區域的一員，樂見任何有助於區域安全穩定的對話。
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的首度「川習會」今天結束，外交部晚間對此表示，政府密切關注「川習會」進行情形，對相關發展有所掌握。身為區域的一員，樂見任何有助於區域安全穩定的對話，也期盼持續與各方共同合作，為區域的和平穩定與福祉努力。
外交部也說，對於美國國會及智庫等在過去以來不斷為台灣發聲，包括在各種場合一再強調「台灣關係法」及「六項保證」的重要性，以及相關原則是美國在處理兩岸政策上的重要考量，對此，外交部再次表達感謝。
中國大陸外交部今天針對川習會的說明則僅提及「希望美方在中美三個聯合公報和一個中國政策基礎上予以妥善處理，防止中美關係受到干擾」。
此外，「川習會」同意在北韓及經貿兩議題加強合作，外交部表示，政府將持續透過台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議、「台美數位經濟論壇」等各種既有機制與平台，就相關經貿議題與美方溝通，相關部會也持續透過各種互訪交流及諮商管道，強化促進台美緊密經貿夥伴關係。
而大陸官媒報導，習近平承諾加強大陸與美國軍事互信合作，外交部指出，美國與中國大陸軍事交流及建立雙方互信機制，是美國政府近年來持續推動的政策，相關情勢台灣也有瞭解，希望這次的「川習會」對於東亞區域的和平穩定有所助益。
在台美關係方面，政府會持續敦促美方信守依據「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的安全承諾，持續強化台美安全合作及交流，並為區域的和平穩定與福祉努力。1060408
(中央社)
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