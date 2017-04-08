發生恐攻後…瑞典人這樣做 讓他大讚「很有愛」

瑞典首都斯德哥爾摩7日發生一起卡車衝撞百貨公司的事故，官方定調為恐怖攻擊。(圖/美聯社資料照)

瑞典首都斯德哥爾摩昨（7）日發生一起卡車衝撞百貨公司的事故，造成至少4人死亡、10多人受傷；此事件，更被瑞典政府定調為恐怖攻擊，引起國際關注。而相較主流媒體大肆報導整起慘劇發生過程，一名剛好人在瑞典的獨立評論者，則分享自己所觀察到，有關瑞典市民後續無私的作為，讓他大讚很有愛。

筆名為「唐言無忌」的獨立評論者，今日在網路媒體《unwire.hk》發表一篇文章，內容提及瑞典恐攻後，一些未必會出現在新聞報導中的事。他指出，恐攻發生後，最重要的就是「向家人報平安」，因此，當地各家電訊公司立刻免費提供24小時通話、短訊和流動數據，讓用戶能盡快與親友保持聯絡和取得即時消息。

此外，瑞典政府在事件發生後，便建議市民離開恐攻地區，不過由於地鐵和巴士已全面停駛，於是網路上就出現許多有關「#openstockholm」的貼文，開放自宅給無法離開的民眾躲避，更有人自願開車載別人離開。

包括餐廳、教堂也適時提供幫助，捐血中心也湧入想幫人的市民。恐攻之後，瑞典市民在短時間內就展現高度團結，許多人都願意貢獻一己之力來幫助他人，「唐言無忌」表示，一向以平和包容見稱的瑞典人，縱使縱使受到恐攻的衝擊，仍展現愛的一面。

目前瑞典警方已逮捕兩名嫌犯，據外媒報導，主嫌為39歲，來自烏茲別克（Uzbekistan），是恐怖組織伊斯蘭國（IS）的支持者，至於其他詳細情況，仍在調查中。

(中時電子報)