破解５個情緒盲點，別浪費力氣抱怨不停
情緒看不見、摸不著，卻是影響生活品質的強勁力量之一。情緒失調、焦慮、煩惱、壓力大，從中醫觀點來看都會傷肝，易使疏泄調節功能受損，影響氣血流動。看看以下5個盲點，自己有沒有常誤犯？
1你能辨認出自己當下的情緒嗎？
我們平常很容易傾向於壓抑感覺，因此常忽略真實感受。一旦超過「滿水線」，反而容易不知所措。
管理情緒的第一步是覺察自己當下的感受，接著問：我為什麼難過、生氣？想想自己的答案，就能夠面對、解決。
解方│若遇到浪頭打來，2個有用的小技巧能幫你控制快滿出來的情緒：
‧善用「暫停」的技巧，例如深呼吸一、兩次，讓空氣緩緩進入身體深處；到茶水間倒杯水；或到陽台、洗手間、角落空間待一會兒，都是讓腦和靈魂休息的好機會。
‧觀照一下自己的身體是否緊繃、僵硬？呼吸是否急促、喉嚨像被捏住？
當心思能短暫抽離，你將發現自己不再被情緒掌控，而是由你來掌握和心靈對話的主導權。
2你一直拚命對抗「不好的情緒」嗎？
我們很容易認為某些情緒是「不好的」，應該摒除，例如悲傷、失落、暴躁、低潮、怒氣等。但是，這很可能是現代社會過分強調「保持正面情緒」所帶來的魔咒。
解方其實情緒沒有對錯，從生理機能的角度看，每種情緒都是來幫助我們的，例如協助你避開危險，或者尋求援助。
而換個角度想，這些被貼上「負面」標籤的情緒，其實都是在提醒我們：你正在做的事和自己不合拍、可能並不是你真心想要的，那麼什麼才是你的心之所嚮呢？你就可以出發去尋找了，否則你如何起步呢？
又或者，它們是在告訴你哪裡想錯、做錯了。最常見的狀況是，它能幫你看清對自己有哪些不合理的期待，或認為自己非得如何的強烈成見。
3喜、怒、哀、樂⋯⋯情緒找人發洩過了就沒事？
情緒幾乎從來不是單純的，反而像一團複雜的線球，快樂且緊張、憤怒又困窘、喜悅混雜焦躁……都很正常。
解方溫柔接納自己，如實認知事態，加上適度發洩，是解開線團的法門。
不過，建議別用抱怨紓解情緒，因為容易變成習慣。職涯訓練師勒維齊（Christine Lewicki）指出：「停止抱怨，不再讓情緒堆積成無法攀越的高山，不再放大自己的憂慮。」【全文未完，完整內容請見《康健》221期】
※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。
(中時電子報)
文章來源：破解５個情緒盲點，別浪費力氣抱怨不停
文章來源：「情緒」不只靠大腦決定 吃對好菌不憂鬱！
文章來源：偶爾丟出一點負能量，其實是正方
文章來源：罹癌不是生命終點！１３位治癌名醫現場問答
文章來源：疏通３經絡，自律神經不失調！
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範