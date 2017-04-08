破解５個情緒盲點，別浪費力氣抱怨不停

破解情緒盲點，別浪費力氣抱怨不停。(圖/康健雜誌提供)

情緒看不見、摸不著，卻是影響生活品質的強勁力量之一。情緒失調、焦慮、煩惱、壓力大，從中醫觀點來看都會傷肝，易使疏泄調節功能受損，影響氣血流動。看看以下5個盲點，自己有沒有常誤犯？

1你能辨認出自己當下的情緒嗎？

我們平常很容易傾向於壓抑感覺，因此常忽略真實感受。一旦超過「滿水線」，反而容易不知所措。

管理情緒的第一步是覺察自己當下的感受，接著問：我為什麼難過、生氣？想想自己的答案，就能夠面對、解決。

解方│若遇到浪頭打來，2個有用的小技巧能幫你控制快滿出來的情緒：

‧善用「暫停」的技巧，例如深呼吸一、兩次，讓空氣緩緩進入身體深處；到茶水間倒杯水；或到陽台、洗手間、角落空間待一會兒，都是讓腦和靈魂休息的好機會。

‧觀照一下自己的身體是否緊繃、僵硬？呼吸是否急促、喉嚨像被捏住？

當心思能短暫抽離，你將發現自己不再被情緒掌控，而是由你來掌握和心靈對話的主導權。

2你一直拚命對抗「不好的情緒」嗎？

我們很容易認為某些情緒是「不好的」，應該摒除，例如悲傷、失落、暴躁、低潮、怒氣等。但是，這很可能是現代社會過分強調「保持正面情緒」所帶來的魔咒。

解方其實情緒沒有對錯，從生理機能的角度看，每種情緒都是來幫助我們的，例如協助你避開危險，或者尋求援助。

而換個角度想，這些被貼上「負面」標籤的情緒，其實都是在提醒我們：你正在做的事和自己不合拍、可能並不是你真心想要的，那麼什麼才是你的心之所嚮呢？你就可以出發去尋找了，否則你如何起步呢？

又或者，它們是在告訴你哪裡想錯、做錯了。最常見的狀況是，它能幫你看清對自己有哪些不合理的期待，或認為自己非得如何的強烈成見。

3喜、怒、哀、樂⋯⋯情緒找人發洩過了就沒事？

情緒幾乎從來不是單純的，反而像一團複雜的線球，快樂且緊張、憤怒又困窘、喜悅混雜焦躁……都很正常。

解方溫柔接納自己，如實認知事態，加上適度發洩，是解開線團的法門。

不過，建議別用抱怨紓解情緒，因為容易變成習慣。職涯訓練師勒維齊（Christine Lewicki）指出：「停止抱怨，不再讓情緒堆積成無法攀越的高山，不再放大自己的憂慮。」【全文未完，完整內容請見《康健》221期】

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(中時電子報)