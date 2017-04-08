圓山牛排館周年慶 海鮮吃到飽
為了慶祝去年4月開張的圓山牛排館屆滿一周年，圓山牛排館推出限時周年慶優惠活動，即日起至5月底止，每周二、周三晚間套餐，享海鮮生菜吧吃到飽及主廚爐烤肋眼牛，每人只要NT$1,800+10%。
周年慶的套餐堪稱升級版，除了平日生菜吧會出現的，煙燻鮭魚、冷肉盤、義式烤蔬菜、凱薩沙拉、西式涼拌菜外，加碼推出包含肉質鮮甜的藍蟹、扇貝、鮮蝦、透抽……等精選海鮮。
主廚爐烤肋眼牛選用來自美國杉河農場的牛肋眼部位，以高能量的天然口糧配方做為牛隻營養來源，肉質天然柔軟。經由Montague高級烤爐烘烤，表皮酥脆，內裏仍保有水分，嘗起來外酥內嫩，肉質鮮嫩多汁且富有嚼勁，搭配海鹽芥末醬，更顯牛肉風味。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。