圓山牛排館周年慶 海鮮吃到飽

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圓山牛排館周年慶，海鮮生菜吧有多種精緻海鮮。(業者提供)

圓山牛排館滿周歲囉。(業者提供)

為了慶祝去年4月開張的圓山牛排館屆滿一周年，圓山牛排館推出限時周年慶優惠活動，即日起至5月底止，每周二、周三晚間套餐，享海鮮生菜吧吃到飽及主廚爐烤肋眼牛，每人只要NT$1,800+10%。

周年慶的套餐堪稱升級版，除了平日生菜吧會出現的，煙燻鮭魚、冷肉盤、義式烤蔬菜、凱薩沙拉、西式涼拌菜外，加碼推出包含肉質鮮甜的藍蟹、扇貝、鮮蝦、透抽……等精選海鮮。

主廚爐烤肋眼牛選用來自美國杉河農場的牛肋眼部位，以高能量的天然口糧配方做為牛隻營養來源，肉質天然柔軟。經由Montague高級烤爐烘烤，表皮酥脆，內裏仍保有水分，嘗起來外酥內嫩，肉質鮮嫩多汁且富有嚼勁，搭配海鹽芥末醬，更顯牛肉風味。

(中時)