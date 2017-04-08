陸媒讚川習會 展現中美可避免衝突
中國大陸官方媒體今天讚揚大陸國家主席習近平與美國總統川普會面，表示這向世界展現，這2大強權之間的衝突並非不可避免。
大陸官媒「中國日報」報導，在華府稍早就如何處理美中關係送出令人困惑的訊息後，7日落幕的2天峰會進行順利令人鼓舞。
川習會在川普位於佛羅里達州的馬阿拉哥莊園（Mar-a-Lago）舉行，雙方避免出現任何外交失態，在注重禮節的中國人眼中，失態將使會談蒙上汙點。
報導指出，中美雙方似乎對承諾建立建設性關係一樣熱衷。
中國日報在社論中說：「這對早認為崛起強權與當今強權間存在『不可避免』衝突的人而言，可能難以想像。」
社論並說：「但北京與華府至今在設法避免衝突上掌控良好，顯示衝突並非不可避免。」
大陸另一官媒「環球時報」則報導，川習會顯示，中美關係在川普今年1月上任後大致上仍處於正軌，而且2國可能發展更加務實的關係。
中共黨報「人民日報」海外版頭版評論則說，川習會為中美關係的發展定調。
但評論都未提及美國以飛彈攻擊敘利亞政府空軍基地，這起事件使川習會相形失色。
北京大學國際關係學院副教授王棟表示，對川普而言，美國此舉可能有就北韓核子計畫向平壤傳達訊息的加分作用，但中國不可能為此擔憂。
王棟說，敘利亞情勢和朝鮮半島有很大不同，美國若對北韓採取軍事行動，北韓擁有的傳統武力能向南韓發動反擊。
王棟表示：「對北韓採取任何武力或先制攻擊，將帶來巨大後果。相較於敘利亞，這可能是大為不同的結果。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060408
(中央社)
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