西班牙要求分離組織ETA 道歉並解散

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西班牙今天要求分離組織「巴斯克祖國與自由黨」（ETA）為數十年來的暴力行動道歉，然後「明確」地解散。這個組織向法國當局交出了藏放武器的地點清單，以落實繳械承諾。

西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）發表聲明說，交出清單顯示，巴斯克祖國與自由黨已「確定落敗」。自1968年以來，這個組織殺害了829人。

拉荷義在將該組織稱為「恐怖分子」的同時，重申西班牙政府不會回報這個繳械行動；至於「他們的罪行也無法逍遙法外」。

聲明中說：「在此情況下，（巴斯克祖國與自由黨）唯一合情合理的相應作法是宣告明確解散，向受難者道歉，同時消失無蹤，而不是發動媒體宣傳以掩蓋其挫敗。」1060408

(中央社)