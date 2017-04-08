加國卑詩省：不得要求女性穿高跟鞋上班

加拿大卑詩省政府正式宣布，「禁止雇主強制要求女性穿高跟鞋上班」。新措施將在本月底生效。

卑詩省政府認為，強制要求女性員工穿高跟鞋上班，既影響健康，也構成安全問題。因為，穿高跟鞋容易滑倒或跌倒，而且損及腳掌、腿部及背脊；而員工穿著的鞋子必須要能避免滑倒、觸電、損及肌肉或骨傷，還要能為腳跟和腳掌提供支撐。因此，省府決定修改「勞工賠償法」有關穿鞋的規定。

這項新法是由卑詩省議會綠黨領袖韋佛（Andrew Weaver）在3月8日國際婦女節提出。法令實施範圍涵蓋各行各業，包括零售業及企業辦公室，任何雇主規定女員工必須穿著高跟鞋上班，將屬違法。

韋佛提出法案時表示，雇主強迫員工穿高跟鞋，不僅是男女不平等，也是人權問題。現在已經是2017年了，婦女不應該再被強迫穿高跟鞋。1060408

(中央社)