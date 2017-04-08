我外交部敦促美方 信守「台灣關係法」及「六項保證」

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「習川會」落幕，我外交部於今（8）日表示，政府密切關注「習川會」相關發展，並且持續敦促美方信守「台灣關係法」及「六項保證」中對台灣的安全承諾。

「習川會」會後，中國大陸外交部長王毅介绍會晤情况，中方重申「希望美方在中美三個聯合公報和一個中國政策基礎上予以妥善處理，防止中美關係受到干擾」。

根據中央社報導，我外交部密切關注「習川會」進行情形，對相關發展有所掌握。身為區域的一員，樂見任何有助於區域安全穩定的對話，也期盼持續與各方共同合作，為區域的和平穩定與福祉努力。

在台美關係方面，外交部表示，會持續敦促美方信守依據「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的安全承諾，持續強化台美安全合作及交流，並為區域的和平穩定與福祉努力。

(中時電子報)