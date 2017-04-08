婦人疑酒後抱5月大女兒跳水輕生

白衣男子是疑似跳水婦人的丈夫，抵達現場時身上有濃厚酒氣。（高錦如攝）

經陳姓男子指認，護攔邊的涼鞋為他太太所有。（高錦如攝）

消防人員抵達現場，將展開搜救行動。（高錦如攝）

騎機車的女子說她經過10分鐘折返，就沒看到抱小孩的婦人。（高錦如攝）

今(8日)晚間9點左右，嘉縣消防局接獲報案，指雲嘉交界的新港崙仔橋疑似有婦女抱小孩輕生，據目擊者楊姓女子表示，當時她騎機車經過崙仔橋要回娘家，看到一名女子抱年幼嬰孩坐在橋邊護欄上，她騎過去後愈想愈不對勁，10分鐘後開車折返，已不見婦人和小孩蹤影，下車查看卻看到護欄邊遺留一雙拖鞋，馬上報案，目前警消已抵達現場，將展開搜救行動。

約9點40分左右，疑似是跳水婦人丈夫的陳姓男子到場，確認鞋子是他太太蔡燕玲所有，陳姓男子表示，今晚他和太太一起到朋友家吃飯，兩人都喝了一點酒，過程中曾為孩子教養問題爭執，之後他因故離開，但太太9點04分曾用友人手機打電話給他，這是他最後一次和太太通話，但對通話細節陳男不願透露，因酒醉未醒的陳男顯得很混亂，只說太太當時抱的小孩應該是他們5個月大的女兒，目前警方還在詳細追查中，並試圖聯絡蔡姓女子。

警方已調閱監視器畫面，發現疑似跳水的蔡女晚間8點21分抱著小孩從新港往崙仔橋方向走過去，但之後的監視器畫面並未拍到婦人曾回頭經過。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

★珍惜生命，請撥1995。

(中時)