許毓仁牽手王金平 盼消弭對同志歧視

力挺婚姻平權的國民黨立委許毓仁今天在臉書貼出一張照片引發熱議，因為照片中的他和前立法院長王金平手牽手，網友還封兩人是「史上最強組合」、「像帥氣的父子」、「太感人了」。

荷蘭日前發生同志情侶在街頭遭遇攻擊後，許多男性政治人物紛紛牽手上街聲援，更有民眾在網路發起「牽手照」運動，力挺同志族群。

許毓仁晚上在臉書貼出他和王金平的牽手照聲援響應。他說，王金平連署他的婚姻平權法案，也關心目前法案進度，當他告訴王金平荷蘭發生同志牽手被虐打事件，王金平也表達高度關注。

許毓仁說，王金平希望社會對這個問題的討論能更開放，沒有人因為自己的性向而受到歧視；王金平也說，台灣社會的進步價值是能夠開放討論各方意見，接納不同看法。

許毓仁告訴王金平讓歧視消失最好的方式，「就是讓大家看見，我們牽起手來，院長欣然答應。」

王金平和許毓仁牽照片上傳臉書後，獲得許多網友按讚，並呼籲「大家一起牽手，用愛消弭歧視！」1060408

(中央社)