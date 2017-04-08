劉濤爆離婚 放閃曬「家規」打臉網友
大陸女星劉濤2007年和認識僅20天的富商老公王珂閃電結婚，但豪門生活過沒多久，王珂公司因受到金融海嘯波及破產，當時她不離不棄拿出儲蓄貼補家用，儘管對方提離婚她也不答應，並復出拍戲賺錢，兩人一起挺過破產風波，患難見真情令人感動。未料，近日有網友爆料小倆口離婚，經紀公司反駁後，劉濤也親自曬出「家規」，放閃兼粉碎謠言。
劉濤被網友爆料離婚後，所屬經紀公司回應「不實消息！不傳謠！不信謠！」嚴正否認，而她本人昨（7日）也在微博PO出一張女兒寫的家規，表示圖是老公傳來的，稱是女兒自己要求的房間規定，「他說，她最像我的就是第一條要求：永遠保持微笑的臉龐」，高EQ打臉網友造謠離婚一事。
貼文一PO出，引來老公在底下留言「能有永遠保持笑臉的性格，是你賦予他們的傳奇」，而劉濤也俏皮回覆「那是你培養的好」，網友見夫妻倆一來一往的互動，不只放閃還一併打破謠言，讚兩人都是女兒的榜樣。
(中時電子報)
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