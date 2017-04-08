川習會落幕 陸官媒：傳遞4積極訊號

我要評比

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普在美國佛羅里達州的會晤「川習會」甫落幕，大陸官媒指出，這次深入、友好、長時間的會晤，為中美關係在新起點上取得重大發展，傳遞4項積極訊號。

人民日報海外網8日刊登評論員文章，中國國際問題研究院特聘研究員、人民日報海外版特約評論員賈秀東認為，「川習會」傳遞4項積極訊號，也為中美關係下階段發展定基調、定方向、定框架、定路徑。

第一個積極訊號，中美雙方同意在新起點上推動中美關係取得更大發展。兩國元首均強調中美關係的重要性。

第二，雙方就下階段高層交往和對話合作機制達成共識。川普將應習近平的邀請，年內將對中國大陸進行國是訪問，為兩國關係的發展形成新的推動力。

中美雙方還新建立外交安全對話、全面經濟對話、執法及網絡安全對話、社會和人文對話4個高級別對話合作機制。這4個雙邊機制是對之前中美兩國各層次、各領域對話溝通管道的重新整合，有利推進發邊關係發展。

第三，雙方確定今後重點合作領域及努力目標。預期中美雙方會繼續推進雙邊投資協定談判，探討展開基礎設施建設、能源等領域務實合作。

第四，中美雙方同意妥善處理敏感問題，以建設性方式管控分歧。中美兩國在台灣、北韓核武、南海等議題上存在不同立場。兩國應遵循不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則來處理彼此關心的議題。1060408

(中央社)