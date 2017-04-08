張毅這100隻雞 在大陸火了！

張毅跨界策展紙漿藝術展（琉璃工房提供）

每一隻紙漿雞都有不同的表達語言（琉璃工房提供）

該展先前在台北、上海兩地展出，獲得極大關注。（琉璃工房提供）

由台灣文創教父、華人世界第一個琉璃藝術品牌——琉璃工房創始人張毅策展的《Wake Up Now，我是吉祥，我是覺醒，我是光》創意展將於本月8號大陸杭州展開。百隻紙漿雕塑技法（Paper Mache）創作的「雞」，用詼諧的方式呈現了當代社會生活現象，並藉由每一隻紙漿雞提出對社會的關懷、對生命的反思，期望向社會傳遞「覺醒」的向上正能量，展覽將持續至23日。

張毅1987年創立琉璃工房之初，即確立「永遠不斷創造有益人心的作品」願景，30年後，依然保持著高度的創作熱情，除了長期探索的琉璃材質，藝術家和團隊希望以突破材質的全新創作，創造更多當代藝術的可能性。

風靡歐美的紙漿藝術是目前最貼近大眾的藝術表達方式之一，因此張毅率領創意團隊嘗試以有別於往日的傳播材質來表達「有益人心」的創作理念，希望用一種更為年輕、更為輕鬆的狀態去和每一個人對話，以台灣文創的語言演繹對當代社會的觀察與反思。

每一隻紙漿雞都有不同的表達語言，每一件都是獨一無二的藝術創作。其中作品《有種冷，叫媽媽覺得我冷》作品，透過真情對白講出了母親對兒女的關懷，還風趣地說道「我媽媽叫我穿衣，我豈敢不從！」而《京劇臉譜》誇大的神采、濃重的色彩，暗藏著故事裡一個個人物解讀密碼，五色油彩、唱唸做打，訴說著中國流傳千年的故事。

早前展覽分別在台北松山文創園區、上海琉璃藝術博物館展出，獲得極大的關注與追捧。這次更由杭州萬象城攜手琉璃工房共同舉辦。但博物館級的藝術展為何要走進商業空間？張毅說，商場願意舉辦文化藝術展覽，這是「文化覺醒」的魄力，「每個人一年會去多少次博物館或美術館？一年會去多少次商場？答案很明顯。藝術不一定只在博物館或美術館。文化和藝術必須走出去，靠近人群，人在哪里，我們就往哪里走。」

(中時電子報)