綠大老林光華擬赴烏克蘭接受幹細胞治療醫打臉 高院駁回
民進黨大老林光華，被控在立委任內收受中藥商賄款200萬，遭限制出境，他日前以糖尿病情惡化，在國內已難醫治，恐致截肢、失明之苦，須急赴烏克蘭接受幹細胞治療，向高院聲請解除境管；但林的主治醫師卻「打臉」林，醫師證稱，林只是血糖控制不佳，不至於截肢，且幹細胞治療無益於林的病況，因此高院駁回聲請，不准他出境。
林光華曾任立委、新竹縣長、台灣省主席，被控於1998年立委任內修法護航中藥商免試取得調劑權，收賄200萬，遭特偵組起訴，2014年9月高院更二審重判林7年6月、褫奪公權5年，案經最高法院發回，全案仍在審理中。
2014年2月林曾以赴大陸青島參加世界博覽會為由，聲請解除境管遭駁回。日前，林再以他長期飽受糖尿病所苦，在國內治療病情未見改善，須盡速前往烏克蘭接受幹細胞治療，以免遭截肢及失明之苦，向高院聲請解除限制出境。
高院上月傳喚林的主治醫師、台大醫院新竹分院楊姓醫師。楊證稱，林自2015年6月起在新竹分院就診迄今，林目前除血糖控制較差外，病況與其他糖尿病患者並無差異，醫生不會建議截肢。
楊並稱，幹細胞移植在糖尿病領域的研究，主要是在第一型糖尿病，但林不屬於第一型糖尿病，他也不知道林要到烏克蘭進行幹細胞治療。
高院認為，林的病情並未如其宣稱的糟糕，他因涉貪遭高院更二審判刑7年6月，全案尚在審理中，基於保全刑事追訴、執行、確保審判程序順利進行目的，仍有限制出境必要性，因此駁回林聲請。
(中時)
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