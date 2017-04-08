朱元勤再見安打 獅逆轉斬桃猿8連勝
中職獅隊今天在9局下半打進3分，將比賽逼入延長賽，12局再靠朱元勤的再見安打，以5比4逆轉獲勝，也終止桃猿的8連勝。
中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊的比賽，今天在台南棒球場進行。
桃猿在2上率先展開攻勢，朱育賢獲四壞球保送、陳俊秀敲出安打，林承飛再於1出局後，用高飛犧牲打讓桃猿先馳得點，兩出局後梁家榮擊出中右外野方向的二壘安打，讓桃猿再添1分。
3下獅隊靠兩個保送和潘武雄的內野安打追回1分，但桃猿仍以2比1領先。
桃猿6上攻勢再起，朱育賢獲四壞球保送、陳俊秀安打上壘後，劉時豪的安打讓桃猿追加1分，下一棒的林承飛再獲保送，接下來的梁家榮雖打出二壘滾地球讓跑者出局，但也帶有1分打點，讓桃猿以4比1領先。
9局下半獅隊展開大反攻，朱元勤、陳傑憲接連獲得保送，林志祥中間方向安打，獅隊先追1回分，兩出局後潘武雄轟出兩分砲，雙方4比4平手，讓比賽進入延長賽。
第10局、第11局兩隊都未得分，12局下半兩出局後，楊家維獲四壞球保送，朱元勤適時揮出深遠安打，帶回關鍵1分。
終場，獅隊就靠朱元勤的再見安打，以5比4險勝桃猿。1060408
(中央社)
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