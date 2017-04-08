西爭議性獨立運動領袖 樂觀看ETA繳械
巴斯克自治區支持獨立運動的資深領袖歐德基（Arnaldo Otegi）具有爭議性形象，他曾是武裝分離主義團體「巴斯克祖國與自由黨」（ETA）的一員。
法新社報導，對部分西班牙人而言，歐德基與這個在40年獨立運動中造成829人喪生的ETA有所關聯，是件不可饒恕的事。
其他人則認為，他是助ETA遠離暴力的功臣之一。
該團體在2011年宣布「最終」停火，並在最後階段表示會完全解除武裝。ETA今天將1份貯藏處清單交給法國當局，並表示其中藏有他們的所有剩餘武器。
本週在西班牙巴斯克地區濱海城市聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian）的1場訪問中，歐德基對這項解除武裝行動表示歡迎。歐德基因試圖恢復被查禁的分離主義政黨巴斯克獨立黨（Batasuna Party）而入獄服刑，去年獲釋。
58歲的歐德基也強調，他家鄉巴斯克的獨立仍有很多可能...現在是透過和平的方式。
歐德基並未正面回覆他認為ETA放下武器之後是否會解散的問題。
他說：「我認為ETA的好戰分子之間會開始對團體的未來進行辯論。」
但就如同許多巴斯克人，他的焦點轉向未來，以及如何在多年來的殺戮與恐懼後弭平分裂。
而在這個議題上，他持樂觀態度。（譯者：中央社廖禹揚）1060408
(中央社)
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