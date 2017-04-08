不滿叔叔時常碎念 姪子揮刀砍斷叔叔中指

現場血跡斑斑。（葉書宏攝）

(23:34更新內文) 患有躁鬱症25歲曹姓男子疑因長期被54歲叔叔碎念，今下午9時許雙方在新北市永和區住家內發生爭吵，姪子突然到廚房內拿水果刀揮舞，叔叔上前奪刀過程中發生拉扯，叔叔右手中指遭砍到僅剩下皮膚，頭部、右腰有刀傷，警消獲報趕到將叔叔送醫，所幸意識清醒，需住院進行縫合手術，姪子被警方帶回偵訊。

姪子被帶回派出所時相當安靜，僅向警方表示，無法忍受叔叔長期碎念。曹男父親表示，兒子患有躁鬱症，突然病發才會揮舞水果刀。案由警方進一步調查中。

(中時)