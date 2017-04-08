瑞典攻擊案嫌犯 電腦存有IS宣傳資料

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瑞典當局今天表示，疑為駕駛卡車在斯德哥爾摩衝撞行人致死的嫌犯現年39歲，是烏茲別克人。警方在作案卡車上發現可疑裝置，還須經過分析才能確定為何物。

法新社報導，瑞典安全局局長松柏格（Anders Thornberg ）說：「我們已證實，卡車駕駛為男性，現年39歲，來自烏茲別克．．．此人以往曾出現在我們蒐集到的情報資料中。」

英國「每日郵報」（Daily Mail）引述松柏格的話說：「這名嫌犯並未出現在我們最近的檔案中，但以往他曾出現過。」

瑞典警政首長艾里亞森（Dan Eliasson）則說，此人是個「邊緣人物」，據悉並未受到當局直接監視。

目前也無法確定，此人已入境瑞典多久，同時他是否為獨自犯案，因此艾里亞森籲請民眾，保持警覺。

瑞典媒體報導，嫌犯有4名子女，他的手提電腦存有伊斯蘭國（IS）的宣傳資料。

艾里亞森說：「我們在卡車駕駛座上發現1個裝置，這個技術性裝置應不屬於車內所有。在此階段我無法告訴各位，這是不是1枚炸彈或引燃裝置。」

「到底這是1枚典型的炸彈、或是引燃物甚或是其他東西，都要經過技術分析才會知道。」1060408

(中央社)