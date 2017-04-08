責任制鬆綁 勞動部擬納2職類
傳教育部入圍的考試人員跟檢察署警備車、勘驗車及偵防車駕駛擬納入責任制，不適用一例一休規定。勞動部晚間證實的確有此考量，但預告期還未定。預估影響勞工約1000、200人。
目前適用勞動基準法第84條之1(俗稱責任制)的共有67項工作者，其可由勞雇雙方行約定工作時間、例假、休假、女性夜間工作，並報請當地主管機關核備後，即不需遵守一例一休、每天正常工時8小時、工時上限12小時、加班每月46小時等規範。
今天傳出已經有4年未新增的責任制類別，將新增教育部入圍的考試人員跟檢察署警備車、勘驗車及偵防車駕駛等2職類。
對此，勞動部官員證實的確有此考量，但預告時間還沒決定。勞動部說，這2職類的工作者的確有此需求，像是圍場人員考試入闈有些會超過12天；檢察官因應業務需求外出，司機也不可能丟下檢察官自行下班；囚車司機因工時換班時的等待時間，也恐增加風險。
勞動部表示，目前也有類似工作狀況的考選部闈內工作之技工、工友，以及法務部相驗車的駕駛都已經納入責任制當中，因此在有先例的情況之下，才有此考慮，預估影響勞工約100、200人。
勞動部強調，預告後一定會收集各界意見。至於是否還有其他職類申請責任制或變形工時，勞動部僅說，有需求的會陸續來申請，而勞動部也會審慎評估。1060408
(中央社)
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