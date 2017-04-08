新疆塔里木油田 累計生產油氣逾3億噸

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中國新聞網8日報導，中國石油新疆塔里木油田公司消息，歷經28年，塔里木油田已興建完成2500萬噸級大油氣田和西氣東輸主力氣源地。截至4月7日，塔里木油田已經累計生產油氣3.02億噸，平均每年生產油氣千萬噸。

今年，塔里木油田突出「穩油增氣」，全年預計天然氣上產淨增15億立方公尺，達到251億立方公尺，油氣產量當量將達到2520萬噸，年增量逾百萬噸。

(工商)