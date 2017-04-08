大批飛機在雷達螢幕消失 港民航處否認

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香港民航處今天否認大批飛機資料從雷達螢幕上消失，稱當時雷達螢幕「仍然顯示絕大部分航班的全部資料，只有小部分航班只能顯示航機位置和高度」。

綜合香港明報等港媒報導，耗資15億港元（約新台幣60億元）的香港民航處新空管系統再次發生問題，赤?角國際機場8日接近中午12時左右，大批航機從雷達螢幕中消失，民航處首度啟用備援系統應急。

針對港媒報導，香港民航處表示，航管系統上午11時28分發出提示，航班數據處理器出現狀況，當時雷達螢幕仍顯示絕大部分航班的全部資料，只有小部分航班顯示航機位置和高度。

當時空管人員一直可以透過話音系統，與所有航班保持聯絡，也一直能透過衛星導航監察技術（ADS-B），掌握全部航班的資料，並繼續提供空管服務。

民航處指出，工程人員上午11時40分按預設程序轉用備用系統，空管人員隨即如常提供服務，其間為審慎起見，延遲放行離境航班約15分鐘，抵港及飛越香港飛行情報區的航班不受影響。

民航處發言人說，一度故障的主系統重啟後已回復正常，做為備援之用。經承辦廠商初步調查後，認為是用戶個人設定的總數超出系統預設上限，使航班數據處理器未能正常運作，已即時要求空管人員暫停更新或輸入新的用戶個人設定。

民航處指出，航管系統備有多重獨立於主系統，設計相同的備用系統，可於主系統失效時立即取代，維持航管系統正常運作。

民航處表示，該處高度重視這次事件，已責成承辦廠商在下週提交詳細報告，並盡速提出長遠的解決方案，民航處也立即將事故通知航管系統專家小組，並向小組彙報。1060408

(中央社)