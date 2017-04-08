一例一休再鬆綁？ 勞動部擬將2職類納入責任制

一例一休4年來首度鬆綁責任制！警備車駕駛未來不受一例一休、加班工時等規範。（本報系資料照片）

一例一休又開後門，4年來首度鬆綁責任制！勞動部預計下周預告，將大學、高中考試等入闈試務人員，和檢察署警備車、勘驗車及偵防車駕駛納入《勞基法》第84條之1，未來這些工作者都不受一例一休、加班工時等規範，預計影響1、2百人。

勞動部解釋，入圍試務人員工作相當特殊，只進不出，與外界斷訊，甚至連生病都要叫醫師進來看診，很可能一天工作超過12小時，例假也會待在裡面，變數相當多，過去考選部針對國考的入闈試務人員已有申請過，這次教育部申請的性質其實差不多。

至於警備車、勘驗車和偵防車的駕駛，勞動部說，這些駕駛有時一整天沒有工作，有時卻是一天內要跑很多地方，駕駛跟著檢察官出車後，總要把事情處理到一個段落，即便排了班也無法臨時換班，考量工作內容並非如一般遊覽車駕駛一樣高密度，因此研擬列入《勞基法》第84條之1。

但先前勞動部預告將桶裝瓦斯批發、零售業與物流業納入4周、8周彈性工時適用行業後，現在又研擬放寬《勞基法》第84條之1，俗稱責任制的適用職類，引發替一例一休開後門的質疑。勞動部強調，還是要經過多方評估，過去也有業者盼遊覽車駕駛納入責任制條款，而遭拒絕的案例。

《勞基法》第84條之1適用職類，已從過去122項工作者逐漸減少，目前約剩67項工作者適用，未來是否會有更多行業納入，勞動部表示，除了責任制，還有4周、8周變形工時的部分會持續檢討，這半年多陸續都有業者來申請，也是為了符合法令，希望外界不要往壞處思考。

(中時)