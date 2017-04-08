飛機從雷達消失 香港機場現恐慌
香港民航處「新空管系統」今（8）日傳出大規模航班消失事件，赤鱲角國際機場今日接近中午12時左右，大批航機從雷達螢幕中消失，導致航班起飛受阻，民航處首度啟用後備系統應急。
根據中央社報導，香港新空管系統自去年11月啟用以來，多次發生故障，除飛機自雷達螢幕消失外，也出現飛機「分身」的情形。這次雷達螢幕資料消失涉及的航機數目較以往多，也讓前線空管人員出現恐慌情緒。
但香港民航處今天否認大批飛機資料從雷達螢幕上消失，當時雷達螢幕仍顯示絕大部分航班的全部資料，只有小部分航班顯示航機位置和高度。當時空管人員一直可以透過話音系統，與所有航班保持聯絡，也一直能透過衛星導航監察技術（ADS-B），掌握全部航班的資料，並繼續提供空管服務。
香港民航處指出，航管系統備有多重獨立於主系統，設計相同的備用系統，可於主系統失效時立即取代，維持航管系統正常運作。
(中時電子報)
關鍵字：香港民航處
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