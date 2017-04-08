轟炸敘利亞 分析：美向平壤北京釋訊息
分析人士今天說，對北韓和其主要盟友中國大陸來說，美國以飛彈攻打敘利亞釋放的訊號非常清楚，但仍不足以讓平壤放棄核武之路。
法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）下令攻擊敘利亞時，正與中國大陸國家主席習近平進行高峰會談。時機上的高度巧合說明了，峰會主題之一正是北韓最好放棄發展核武的野心。
此外，川普最近放話，在阻止平壤核武計畫上，北京若不能助美一臂之力，美國將自己動手讓北韓就範。這次對敘利亞的軍事行動，讓川普的表態更有份量。
首爾東國大學（Dongguk University）教授金容鉉（Kim Yong-Hyun）說，美國有意透過這次對敘利亞的攻擊行動，讓更多人讀懂舞劍意在沛公的意向。
金容鉉說：「美國藉由這次行動向平壤釋放的訊息是，美國有新警長當家，該掏槍轟敵的時候絕不會猶疑。」
不過，美國這次攻擊行動也許會讓北韓暫停動作，卻無法嚇阻視核武為未來唯一生存保證的北韓領導作風。
金容鉉表示：「長期來說，美國的海外軍事行動無助於壓制北韓追求發展核武。」
北京大學國際關係學院副教授王棟指出：「這次攻擊發出訊息，就是川普政府不只說說而已，他們也會有所行動。」
對於平壤發展核武的挑釁，中國大陸明顯已失去耐心，但又戒慎恐懼任何反制行動可能導致北韓的崩潰，讓自家門口出現混亂局面。
王棟說：「在中國看來，目前仍有探索外交解決途徑的空間。」（譯者：中央社周慧盈）1060408
(中央社)
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