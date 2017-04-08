挾帶製毒原料 台灣夫妻在澳洲機場被捕
一對台灣夫妻日前挾帶價值700萬美元的製毒先導劑偽麻黃素（pseudoephedrine）欲入境澳洲，經海關人員查獲後，遭到逮捕和起訴。
澳洲「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，來自台灣的51歲丈夫和39歲妻子在雪梨國際機場遭到行李檢查。
澳洲邊界部隊（Australian Border Force）檢查時發現，這對夫妻行李中的5包奶粉和暖暖包中都混入了粉紅色和橙色粉末，經檢驗呈現偽麻黃素陽性反應。
這是製造甲基安非他命（methamphetamine）、即冰毒的前導劑，一共查獲7.7公斤，足可製成7萬5000管冰毒，市價在700萬美元以上。
這對夫妻昨天已出庭，6月1日將再度出庭。他們最高會被判處5年徒刑，或18萬美元罰金；也可能同時被判坐監和罰款。1060408
(中央社)
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