成龍這話洩不認女主因 林鳳嬌花20年才讓尪交出命

成龍17年前爆出婚外情事件。（圖／取自成龍中國粉絲團微博；達志影像）

港星成龍1999年爆出與吳綺莉婚外情，近日吳綺莉開記者會控訴成龍17年來沒付過半毛錢，引來向太爆料有人曾向成龍勒索，才使他難過痛哭、死心拒絕認女，成龍隨後雖未對此開腔，但翻出他2004年首談吳綺莉的專訪，便可窺知一二。

當年爆發小龍女事件第一時間，成龍微笑拒絕回應。（圖／中時資料照片）

2004年成龍在洛杉磯接受專訪，首談當時4歲半的小龍女，他直言對女兒相當抱歉，「我知道我對不起這個女兒，可是她的媽媽是這樣的人，我真的不曉得我要怎麼對這個女兒」，媒體追問吳綺莉怎麼了？成龍說如果一個女人懷了他的孩子卻選擇躲起來，那他會終身感到愧疚，也會為她的犧牲豎起大拇指。

話鋒一轉，成龍反問記者：「一個躲起來的女人，跟一個威脅你的女人，你會選哪一個？」並透露吳綺莉從頭到尾讓他有「被設計的感覺」，至於小龍女吳卓林，成龍直言對她是抱歉多於怨恨。

秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌當年被稱「二秦二林」。（圖／時報周刊資料照）

而成龍元配林鳳嬌昔日活躍於「二秦二林」年代，卻願為愛一人在美國待產生子，媒體曾報導，林鳳嬌當年試探問成龍「孩子父親那欄要填誰？」成龍說「就寫陳港生（成龍本名）吧！」讓林鳳嬌又驚又喜，隔天便在咖啡廳簡單成婚，並請來神父見證。

林鳳嬌年輕時美麗大方。（圖／時報周刊資料照、中時資料照片）

生下房祖名後，為了成龍形象，林鳳嬌安靜地當了「陳太太」近20年的時間，直到1999年爆發小龍女事件，台灣媒體電訪了人在洛杉磯的林鳳嬌，第一時間得到她禮貌回應：「對不起，我不想談這件事」，之後稱發生地震要掛電話，獨自帶著兒子的林鳳嬌為母則強，經歷了一次老公不在身邊的地震。

林鳳嬌雖息影多年，但仍為兒子多次站台。（圖／中時資料照片）

成龍前年推出自傳《成龍：還沒長大就老了》，說到當年出軌，他以為林鳳嬌一定會氣得要跟他離婚，他戰戰兢兢的打給太太，卻得到林鳳嬌溫柔回應：「你不需要解釋，你不要去傷害人家，也不要讓人家傷害到我們，任何時候只要你需要我和兒子，我們可以馬上站出來」，全力支持成龍先把事情處理好。

兩天後成龍與林鳳嬌會合開家庭會議，成龍正面承認錯誤並道歉，也從這個事件中發覺林鳳嬌真的是不為名利的愛著他，隨後回香港修改遺囑，將財產全都填上林鳳嬌的名字，等於完全將命都交給了太太，夫妻倆感情也因風波更加堅固。

(專題報導)