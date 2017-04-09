《全球星期人物》 意外繼承王位 敘利亞「醫生」總統小阿薩德

掌權17年、現任敘利亞總統小阿薩德。（圖/美聯社）

從父親老阿薩德（Hafez al-Assad）在1970年發動軍事政變起家，執掌敘利亞大權至今47年的強人阿薩德家族，目前的領導人小阿薩德（Bashar al-Assad）近日再因化武攻擊引起國際公憤。這位當年因兄長車禍身亡而意外繼承「王位」的醫生總統，究竟是如何引發國內反對派不滿，讓這個文明古國陷入長達5年（或更長）萬劫不復的內戰至今，他與父親又是如何統治這個國家，都將在此文中一一剖析。

現任敘利亞總統小阿薩德，全名巴沙爾·阿薩德，是已故前總統哈菲茲·阿薩德次子，出生於1965年的敘國首都大馬士革（Damascus），擔任國防部長的父親於1970年發動軍事政變，成為敘利亞的獨裁統治者。大學期間習醫並進入軍醫院職業，1992年遠赴倫敦學習，並結識和迎娶妻子阿斯瑪（Asma al-Assad ）。身為次子的他，其實對政治並無太大興趣，但老天爺卻開了他一個大玩笑。1994年其兄長巴西爾·阿薩德（Bassel al-Assad）因車禍身亡，被父親緊急召回國內準備接班，進入霍姆斯軍事學院訓練成軍官，並成為父親身旁的高階顧問，意外成為接班人。

阿薩德家族的全家福：父親老阿薩德（前排右）、母親阿妮薩·馬赫路夫（前排左）、小阿薩德（後排左二）和長兄巴西爾·阿薩德（後排中間）。（圖/美聯社）

現任敘利亞總統小阿薩德（圖左）與妻子阿斯瑪（圖右）。（圖/美聯社）

老阿薩德於2000年病逝，敘國國會更為他修改憲法，讓巴沙爾能以34歲之齡當選總統並順利接班。曾提出社會與經濟改革的他，卻因為擔心人數眾多的遜尼派（Sunni）奪權而長期以武力打壓。阿薩德家族屬於阿拉維派教徒（Alawite），是敘國什葉派（Shia）的分支派別，僅佔全國人口13%，卻掌握國家武力和政府機器，大力鎮壓佔74%的遜尼派民眾，引發遜尼派的憤恨與怒氣。怒氣在2011年正式引爆，從多城市大規模抗爭衍生為長期的內戰，讓敘利亞幾乎成為「悲劇」的代名詞。

2000年老阿薩德病逝後，舉國哀戚的畫面。（圖/美聯社）

敘利亞總統小阿薩德（圖右）與利比亞前強人領袖格達費（圖左）合影。（圖/美聯社）

現年51歲的巴沙爾·阿薩德，與妻子阿斯瑪育有3名子女，從2000年接掌總統權力後，於2007和2014年通過「民主選舉」順利拿下八成以上選票連任至今，但歐美媒體與敘國反對派對這兩場選舉普遍表示完全不信任的態度，不僅缺乏公正性，更被拍到官方對選舉進行作票的行為。他為了緊抓自己的權力，延續父親的政策，以阿拉維派軍方維持政權，並長時間執行緊急狀態法，讓敘利亞的政治局勢持續緊張至今。

內戰被破壞前的敘利亞街頭。（圖/美聯社）

Syria conflict: BBC exclusive interview with President Bashar al-Assad

多災多難的敘利亞，除了內戰持續延燒外，這兩年更受到極端組織伊斯蘭國（ISIS）衝擊，造成國內難民被迫長途跋涉至歐洲、土耳其等地避難。而在多國聯手剷除伊斯蘭國後，本於去年在聯合國（UN）斡旋下達成停火和平協議，如今又再爆出化學武器攻擊，無辜民眾與兒童牽連死亡的畫面流傳全世界，美國新總統川普（Donald Trump）更於7日上午對敘國軍方發射60枚巡弋飛彈以示警告，讓敘利亞的和平前景恐再次破滅。

(中時電子報)