屌打《玩命8》紀錄 電影史上最恐怖小丑來了

《靈異魔咒》劇照。(取自IMDb)

《靈異魔咒》新版海報。(取自IMDb)

預告片排行前五名。(取自deadline.com)

《玩命關頭8》即將在台上映，不過現在最受美國影迷期待的電影並非《玩命8》，而是翻拍自27年前同名電影《靈異魔咒》(IT)。《靈異魔咒》預告片上線1天，就以近2億點閱率，輕鬆刷新《玩命8》、《美女與野獸》等夯片紀錄，再次勾起美國人民不願想起的兒時夢魘。

當年恐怖小丑出現在下水道這一幕，嚇壞不少觀眾。(取自網路)

即將在今年9月美國上映的恐怖片《靈異魔咒》，改編自恐怖大師史蒂芬金1986年小說《It》，故事描述七名年輕小孩遭到「牠」盯上，而陷入各自的恐懼之中。而這部作品更史無前例地把帶給人們歡樂的小丑變成面目猙獰的殺人狂，27年前在美國首次改編成電視電影播出，掀起全美人民焦慮與恐慌，因此有了「小丑恐懼症」名詞的出現。

相較於27年前的《靈異魔咒》，新版《靈異魔咒》不管在技術還是場景方面都更為精緻，恐怖氛圍亦渲染地十分夠味，令預告片上線1天就創下1.97億點閱率，輕鬆打破《玩命關頭8》、《美女與野獸》、《格雷的五十道陰影》等人氣電影紀錄，登上影史最多人瀏覽的預告片冠軍。

(專題報導)