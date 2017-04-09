《時來運轉》韋少想拿大三元 金塊只要勝利
10日凌晨5點開打的奧克拉荷馬雷霆與丹佛金塊之戰，將是一場充滿詭異氛圍的球賽，因為「忍者龜」韋斯布魯克一心想拿破紀錄本季第42次大三元，反觀西區第9的金塊，還沒放棄搶下季後賽門票機會，贏球當居首務。
完成本季場均大三元數據的韋斯布魯克，目前每場可拿31.7分、10.7籃板與10.4助攻，雷霆想贏還是靠他，搭配歐拉迪波、亞當斯、泰吉布生、坎特等好手助陣，雷霆當前鎖定西區第6種子，也算理所當然的結果。
只是問題來了，韋斯布魯克當前只要再拿1次大三元，就以42次大三元超越奧斯卡羅賓生，成為史上單季最多大三元紀錄保持人，儘管韋少嘴巴講著不在乎，事實上已影響雷霆打出應有節奏與球風，尤其球權幾乎全在他手上。
就以8日雷霆慘輸給太陽為例，可以看出雷霆隊友太想幫韋斯布魯克摘大三元，造成攻勢過於單調，出手時也不夠果決，儘管本季前2次遭遇，都由雷霆擊敗金塊，可是隨著雷霆穩居西區第6，對於勝利的渴望絕對不如金塊。
金塊目前仍以38勝41敗戰績，位居西區第9，卻僅落後西區第8的拓荒者，只有1場勝差距離，剩下3場例行賽當然都不想輸，況且最近傷兵陸續歸隊，整體戰力越來越整齊，10日想要留住主場勝利，其實並非難事。
因為金塊逐漸進入驗收期，年輕中鋒約基奇表現爆發，本季場均16.6分、9.8籃板與4.9助攻，證明他是金塊未來禁區門神的不二人選，加上賈林納利、威爾森錢德勒、蓋瑞哈里生、巴頓、莫瑞等得分好手，金塊實力不容小覷。
只要金塊好好學習太陽8日如何對付韋斯布魯克與雷霆的戰術打法，努力降低韋少在場上的破壞力，金塊自身火力也能有所發揮，想在主場擊敗雷霆，甚至大勝機會很高，接著就要「拜託」拓荒者多輸一點比賽了。
(中時電子報)
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