北韓：美飛彈攻敘利亞不可原諒

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北韓今天表示，美國對敘利亞1座空軍基地發射飛彈是「不可原諒的侵略行為」，證明北韓研發核武的決定是「絕對正確的選擇」。

北韓外交部透過官方中央通信社（KCNA）作出的這項反應，是美國軍艦在地中海朝敘利亞這座空軍基地發射數十枚飛彈後，北韓方面的首次反應。

中央通信社引述北韓外交部發言人的話說：「美國對敘利亞發動飛彈攻擊，是對1個主權國家明顯而不可原諒的侵略行為，我們對此強烈譴責。」

「今天的事實證明，我們加強軍力以便使用武力對抗武力的決定是絕對正確的選擇。」1060409

(中央社)