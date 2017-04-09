築生講堂打造舞台，幫青年學子為社會住宅「築」夢

築生講堂今晚在台中市府廣場舉辦社會住宅設計比賽，年輕學子提出規畫的作品，展現熱情和創意。（盧金足攝）

來自全台各大學的青年學子，設計出心目中的社會住宅。（盧金足攝）

年輕學子為建築設計的作品，充滿無限可能。（盧金足攝）

微風、夜色相伴，市府廣場化身建築競技舞台，吸引很多民眾。（盧金足攝）

評審對參賽者創意和理念，有的雖然未達成熟可行階段，但未來發展值得期許。（盧金足攝）

周未的夜晚，位在台灣大道的台中市府廣場上演一場精彩的建築夢想Pk舞台，來自全各大學的建築系學生，設計出自己心目中的社會住宅，這場由築生講堂舉辦的競賽，學生實力和創意都讓評審驚艷。築生文化協會理事長戴育澤希望一起翻轉建築的陳舊想像，透過建築活動的參與、藝術美學的傳揚，啟動社會良善的循環，擘劃美好的城市願景與建築環境

！

蔡英文總統上任後，大力推動興建社會住宅，官方單位著手興建的平價住宅，希望幫助經濟弱勢和年輕人早日脫離無殼蝸牛行列，但年輕人喜歡什麼樣的社會住宅？在競賽作品中

，有的頗具可行性，有的天馬行空，激盪出不少精彩火花。

參賽的成功大學建築系學生規畫的社會住宅作品，地點設定在台南市，建築物量體不侷限於只是居住一途，而是釋出空間，讓年輕人可以有創作的商業空間，樓上提供包括紡織等的工藝產業，立意是讓年輕人返鄉，也為舊社區帶來活力和商業行為。

另一組成大參賽學生，將社會住宅打造為院落型式，建築量體中間為活動平台，機能配置包括展場與青年旅館，高樓層才擔供居住區域，建物再利用後，居民的公共空間包括公共廚房、公共洗衣場，希望住在社會住宅的住戶能放慢腳步，在院落的環境中，人人都是直接參與者。

擔任評審的新業建設董事長卓勝隆建議考慮管理品質，以現代四合院規畫的公共空間，占掉太多空間比例，要針對成本計算，也不能因社區意識造成管理失控。

台中市府都發局代表認為，為社會住宅去標韱化，混居聚落發想可期，但原本家中的機能用到戶外，對空間責任和歸屬待研議。

參賽學生也提出「只租不賣」的社會住宅，希望讓南北奔波的老闆，或小家庭短期進駐，因為基地設定在台中市清水區

，特別連結台中港貨櫃的印象，甚至外觀也沿用貨櫃的各種主題色系，顛覆舊觀念的國宅。

中原大學建築系學生以「遊牧族」為主題，將社會住宅結合創意市集，強調垂直化住宅，還規畫青年旅館，演繹逐水草而居的議題，吸引人潮支撐創意市集，又提供社會住宅，一舉三得。

「很有趣！」參與評審的建築師對學生的想法直呼有創意，但也坦言「趣味性凌駕主題，居住反而變成副題」。

東海大學參賽學生以到台北打拚的外縣市民眾，亟需的社會住宅條件，盼擁有人與人互動的當代社會，強調針對村落研究台中眷村，大陸土樓和水鄉，夢想的社會住宅房型包括一人及三人、六人居住，住戶可以出來到大型空間老人活動廣場，青年活動中心走動，還提出創業和演講空間，及屬低地的兒童空間，營造被保護的感覺，適當的公共空間增加社會住宅品質。

戴育澤表示，築生講堂傳達的宗旨，成功企業的核心價值，不在財富的積累，而是「美善」的耕耘，築生講堂是全台灣第一個推出以推廣建築文化為主題的學堂，從專業者的觀點由普羅大眾的生活層面切入，探討建築之於人與城市環境的意義。

年輕人想蓋出什麼樣的社會住宅？從青年學子設計的作品中，也為產官學指引不同的思考方向，戴育澤強調，築生講堂提供年輕人展現想法的平台，也盼這些未來的希望建築師

，能為台灣包括住宅、商業空間和公共建設等建築注入更多力量。

(中時)