F1上海站排位賽 韓密爾頓飆速奪竿位

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賓士車隊（Mercedes）尋求向法拉利（Ferrari）報一箭之仇，其英國車手韓密爾頓（Lewis Hamilton）今天在一級方程式F1中國大獎賽排位賽一馬當先獨佔鰲頭，奪下竿位。

2週前在墨爾本被法拉利德國車手維泰爾（Sebastian Vettel）慘電的韓密爾頓，今天在上海以0.186秒打敗維泰爾。韓密爾頓隊友波塔斯（Valtteri Bottas）及法拉利車手雷克南（Kimi Raikkonen）搶進第2排。決賽明天登場。

韓密爾頓跳到監控台，接受群眾歡呼。他以最快1分31.678秒成績領先群雄，這是韓密爾頓5年4度在上海搶下竿位。

4度在上海奪冠的韓密爾頓說：「法拉利車手速度飛快，但我設法切出去。這很令人興奮，因為我們和這些對手真實較勁。」

賓士車隊非執行主席勞達（Nikki Lauda）則賭別家車手會奪下竿位，但他對賭輸10歐元很開心。

賓士車隊老闆沃爾夫（Toto Wolff）說：「我想勞達對賭輸感到開心，但他可能對輸錢會不太高興。」這番話引來笑聲。

沃爾夫說：「我想勞達大概這麼想，要麼贏錢，或對賓士奪下竿位感到開心，所以對他來說是雙贏局面。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060408

(中央社)