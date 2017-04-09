NBA》魏斯特：希望聯盟換一個logo

湖人場館前的魏斯特雕像。(美聯社資料照)

近50年來，NBA的logo早已深植人心，現任勇士執行董事的魏斯特(Jerry West)卻再三表示希望聯盟能換一個新logo。「我知道那個剪影就是我，但我一直很希望不是我，這對我是過譽了。」魏斯特說他一直都有點不好意思。

1967年，NBA與另一個職籃聯盟ABA展開競爭，2年後NBA在數名人選裡挑中了魏斯特，使用他的剪影做為logo直到今日。現年78歲的魏斯特不僅入選了名人堂，也在管理層取得巨大的成功，包括近代的湖人王朝，以及強勢崛起的勇士隊。

魏斯特曾說，最適合替代他成為logo的是喬丹。「喬丹是我見過最偉大的球員。我對好球員向來很挑剔，但我敬佩這樣攻守能力都是第一流的球員。」只不過喬丹已經把個人logo拿去做飛人品牌了。魏斯特笑說：「不然用現任老總席爾佛也可以啦。」

(中時電子報)