醉漢深夜撞警車 4警受傷送醫
醉不上道！花蓮市中正派出所1輛巡邏車，深夜11時許執行取締酒駕勤務，行經民國路、復興街口時，突然遭到吳姓醉漢駕車衝撞，造成警車車頭嚴重毀損，副所長江奉麟等4名員警遭受撞擊，嘴角流血、分別身負輕挫傷，所幸送醫後並無大礙。
警方初步調查，駕駛白色轎車的吳姓中年男子，8日晚間11時23分駕車西向東行經復興街口時，疑似車速過快，且未讓主幹道車先行，正好與執行擴檢勤務的警車發生擦撞，吳男車身右側遭撞擊，旋轉一圈彈到電線桿，警車則是車頭全毀、車上安全氣囊全數爆開，地上滿是油漬。
「我快嚇死了！」市民代表江奉宜聞訊趕到現場，關心弟弟江奉麟傷勢，痛批酒駕不可取！她表示，弟弟臉部遭安全器囊炸傷，鼻子滿是血跡，其中後座一名女警頭部遭到撞擊，有輕微腦震盪必須住院觀察，心疼員警值勤危機四伏，希望政府嚴懲酒駕犯。
花蓮警分局表示，車上4名員警受有輕微擦、挫傷，送醫後生命無礙，至於吳姓駕駛與乘客同樣身受輕傷，手臂都是血跡，吳姓駕駛經花蓮慈濟醫院進行酒測，發現他酒測值高達0.41毫克，後續將對酒駕男子依涉嫌公共危險罪進行偵辦。
(中時)
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